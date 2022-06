Interview mit Gemeindepräsident Max Walter – «Das Wachstum in Regensdorf habe ich nie forciert» Trotz Abwahl als Gemeindepräsident führt Max Walter die wichtigsten Projekte in Regensdorf weiter. Er erklärt, wie es zum Bauboom gekommen ist und was die Furttalstadt noch erwartet. Anna Bérard

Max Walter (65) will das Wachstum in Regensdorf auch als einfacher Gemeinderat weiter begleiten. Die Ämter im Rat sind allerdings noch nicht verteilt. Foto: Paco Carrascosa

Max Walter (SVP) bleibt im Gemeinderat, obschon ihn das Stimmvolk als Gemeindepräsident abgewählt hat. In seiner 12-jährigen Amtszeit hat der heute 65-Jährige Regensdorf über Jahrzehnte hinaus geprägt. Auch wenn er am 30. Juni den Stab an Stefan Marty (parteilos) übergibt, laufen die Grossprojekte, die unter der Federführung Walters entstanden sind, weiter.