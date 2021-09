EHC-Kloten-Coach nach 2:6-Schlappe – «Das war einfach ganz schlecht» Jeff Tomlinson erlebt mit Kloten einen Saisonstart zum Vergessen. Abgehakt ist die Klatsche aber erst, wenn der Trainer und seine Mannschaft ihre Lehren daraus ziehen. Dominic Duss

Konsternierter Blick an der Bande: Klotens Headcoach Jeff Tomlinson muss nach der hohen Startniederlage in La Chaux-de-Fonds über die Bücher. Foto: Heinz Diener

«Es gibt gar nichts schönzureden!» Jeff Tomlinson spricht am Tag nach Klotens 2:6-Pleite zum Saisonauftakt in La Chaux-de-Fonds Klartext. «Uns ist überhaupt nichts gelungen gestern, nicht einmal phasenweise», stellt der neue EHC-Coach ernüchtert fest. «Es fing in den ersten Sekunden an und wurde nicht besser.»

Die Flughafenstädter kassierten bereits nach 61 Sekunden eine Strafe, überstehen diese zwar, geraten dann aber mächtig unter Druck. La Chaux-de-Fonds geht in der 5. Minute in Führung und baut diese mit einem Doppelschlag aus. Nach 16:38 Minuten steht es 0:3, Tomlinson reagiert mit einem Time-out darauf.