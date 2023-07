Abbrucharbeiten in Bülach – Das war einmal der Sitz des «Zürcher Unterländer» Für den neuen Hauptsitz der Raiffeisenbank Züri-Unterland müssen zwei Häuser weichen. Auch das einstige Zuhause des «Zürcher Unterländer» ist nur noch Schutt. Daniela Schenker

Der Bagger rückt der Liegenschaft Bahnhofstrasse 19 zu Leibe. Foto: Francisco Carrascosa

Ein Steinhaufen und ein Fassadenteil mit drei Briefkästen sind das Einzige, was die Abbruchmaschinen von der Liegenschaft an der Bahnhofstrasse 19 in Bülach übrig gelassen haben. Bald wird das Gebäude und damit auch ein Stück Bülacher Zeitungsgeschichte vollständig dem Erdboden gleichgemacht sein.