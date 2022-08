Nach Feuer in Oberweningen – Das waren die grössten Brände im Unterland Millionenschäden, Evakuationen, tagelange Löscharbeiten: In den vergangenen Jahren kam es in der Region immer wieder zu verheerenden Bränden. Flavio Zwahlen

In Oberweningen kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Grossbrand. Foto: «20 Minuten»

Es waren apokalyptische Bilder: Als die Feuerwehren in der Nacht auf Samstag in Oberweningen eintrafen, stand die Gewerbehalle eines Zimmerei- und Holzbaubetriebs bereits in Vollbrand. Das rund 100-jährige Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder, ebenso ein benachbartes Gebäude. Beide Häuser waren auch als Wohnhäuser genutzt worden. Zwei Familien haben gemäss Gemeindepräsident Beat Aeschbacher alles verloren. 29 Personen mussten evakuiert werden. Dies, weil die Flammen auf weitere Gebäude überzugreifen drohten.