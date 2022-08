Skyguide feiert Geburtstag – Das waren die Meilensteine in 100 Jahren Die Schweizer Flugsicherung feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Eine Geschichte mit schwarzen Kapiteln. Martin Liebrich

1950 sah es im Kontrollturm des Flughafens Kloten so aus. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Ist die Skyguide wirklich schon 100-jährig?

Nein, ganz und gar nicht. Und die Flugsicherung wurde auch nicht immer von der Skyguide durchgeführt. Erst 2001 wurden zivile und militärische Flugsicherung der Schweiz unter diesem Namen vereint. Aber genau genommen ist nicht einmal die Flugsicherung 100-jährig. Das Jubiläum bezieht sich auf die Gründung einer Vorläufergesellschaft. Am 23. Februar 1922 wurde die Marconi Radio AG aus der Taufe gehoben. Guglielmo Marconi war ein Radio- und Amateurfunk-Pionier aus Italien. Er gründete die Marconi Company, die mit ihren Geräten bei der Gründung der Marconi Radio AG namensgebend war. In der Schweiz wurde die Marconi Radio AG gegründet, nachdem der Erste Weltkrieg gezeigt hatte, wie wichtig eine drahtlose Übermittlung von Informationen ist. 1928 benannte sich die Marconi Radio AG in Radio Schweiz AG (RSAG) um, und erst 1931 wurde diese von der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Flugsicherung im Land beauftragt.