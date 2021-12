Kläranlage Kloten Opfikon – Opfikon erklärt per Flyer, was ins WC gehört – und was nicht Auf dem WC wird so einiges in die Schüssel geworfen, das dort nicht hingehört. Mit Folgen für das Kanalnetz, die Kläranlage und auch das eigene Portemonnaie. Brigitt Hunziker Kempf

Auch Gesichtsmasken gehören nicht ins Klo, sondern in den Hauskehricht. Foto: Marc Imboden

Täglich fliessen rund 7000 Kubikmeter verschmutztes Wasser aus der Stadt Opfikon in die Kläranlage Kloten Opfikon. Das Volumen an Wasser, das für die Toilettenspülung verbraucht wird, ist zwar seit 1997 rückläufig. Mit über 40 Litern pro Person und Tag ist das WC aber immer noch mit Abstand der grösste Wasserschlucker im Haushalt.

Entwickelt wurde die Wassertoilette vor rund 240 Jahren durch einen englischen Erfinder. Heute ist im Kanalsystem und in der Kläranlage indes klar zu erkennen, dass die WC-Schüssel nicht nur im Sinne des Erfinders verwendet wird. Sondern, dass sie auch rege als Abfallkübel benützt wird. In den Pumpwerken im Kanalsystem sowie beim Eintreffen in der Kläranlage ist das Wasser jedenfalls durchsetzt mit Feuchtigkeitstüchern, Binden, Wattestäbchen, Kondomen, Zahnseide, Speiseresten, Katzensand und vielem mehr.

Von wegen biologisch abbaubar

Diese mittransportierten Materialien tangieren das ausgeklügelte Reinigungssystem. Allem voran die Feuchtigkeitstücher sind ein Problem. Sie sind bei Frau und Mann sehr beliebt. In der Corona-Zeit werden sie auch vermehrt eingesetzt für das Desinfizieren von Händen und Gegenständen. Doch während Toilettenpapier ein Cellulose-Produkt ist, das im Abwasser schnell zerkleinert wird und zügig in die Kläranlage gelangt, ist das bei Feuchtigkeitstüchern anders. Sie bestehen meist aus Kunststofffasern, sind dadurch reissfest und beständig. «Auf den Verpackungen steht zwar oft, dass sie biologisch abbaubar seien, aber das ist nicht ganz korrekt», weiss Michael Kasper, der Betriebsleiter der Kläranlage Kloten Opfikon.

Der biologische Abbau dauert oft Monate, die Aufenthaltszeit in der Kanalisation und der Kläranlage beläuft sich auf wenige Stunden. Sind die Feuchtigkeitstücher einmal im Klosett gelandet und in die Kanalisation gespült, können sich die Tücher verknoten, und es entstehen sogenannte Verzopfungen. Weitere Abfälle verfangen sich darin. Es entsteht ein grosser Knäuel, der Abwasserleitungen und Pumpen verstopft. Die Pumpwerke müssen öfter als üblich gereinigt, abgesaugt oder gar saniert werden. Die Pumpwerke sind mitverantwortlich dafür, dass das Abwasser schnell und für die Bevölkerung unbemerkt in der Kläranlage ankommt. Funktioniert ein Pumpwerk nicht reibungslos, können zum Beispiel bei Starkregen die Kanäle zurückstauen und dadurch im schlimmsten Fall Keller fluten.

Etwa 130 Tonnen Rechengut fallen pro Jahr in der ARA Kloten Opfikon an. Foto: PD

In der Kläranlage wird das eintreffende Schmutzwasser im ersten Reinigungsschritt von grösseren Materialien befreit und fliesst durch einen Rechen mit sechs Millimeter Stabweite. Die dabei abgefangenen grösseren Fäkalienteile und die unerwünschte Zusatzfracht werden gesammelt, gepresst und in einer Mulde zwischengelagert. Jede Woche wird in der Kläranlage eine sieben Kubikmeter grosse Mulde gefüllt und zur Verbrennung in die Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz abgeführt. Es fallen somit rund 130 Tonnen Rechengut pro Jahr an. In der Mulde – welche zurzeit als Provisorium ausserhalb des neuen Gebäudes der mechanischen Reinigung steht und die in Bälde auch in die überdachte Halle umplatziert wird – erkennt man die nicht in die Toilette gehörenden Materialien deutlich; unter anderem eine grosse Anzahl Feuchtigkeitstücher, die ihre Form auch nach ihrer Reise durchs Kanalsystem beibehalten haben.

142 Liter Wasser werden im Schnitt pro Tag und Einwohner verbraucht. Der grösste Teil davon betrifft die WC-Spülung. Grafik: SVGW, Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches

«Pumpwerke reinigen, reparieren und das Verbrennen des Rechenguts kostet Geld. Dies bezahlt die Bevölkerung über die Abwassergebühren», erklärt der Betriebsleiter. Somit lohnt es sich auch für das Portemonnaie, Hygieneartikeln und weitere Abfälle korrekt zu entsorgen. Sie gehören nicht in die Kloschüssel, sondern in den Kehricht. Dies zu kommunizieren, ist auch dem Stadtrat Opfikon wichtig. Er hat deshalb allen Haushalten einen Flyer zum korrekten Verhalten zugeschickt. Und Michael Kasper ist nun gespannt: «Wir hoffen natürlich, dass wir in der Kläranlage eine Reduktion der Rechengut-Menge im neuen Jahr spüren werden.»

