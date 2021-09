Veranstaltungen wieder vor Ort – Das WEF kehrt nach Davos zurück Nach einem Abschwenker ins Virtuelle findet das Weltwirtschaftsforum im Januar 2022 wieder in der Schweiz statt. Durch Schutzmassnahmen will man das Treffen auch wieder vor Ort durchführen.

Im Januar 2022 findet das Weltwirtschaftsforum wieder vor bündnerischer Bergkulisse statt. (Archivbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

Das Word Economic Forum (WEF) plant sein Treffen 2022 wieder in Davos. Lange war Singapur als Austragungsort im Rennen. Eine Austragung im August musste zuletzt wegen der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. Nun gaben die Organisatoren bekannt, das WEF vom 17. bis 22. Januar in Davos auszutragen.

Das Jahrestreffen von Führungskräften aus Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft steht 2022 unter dem Motto «Working Together, Restoring Trust», wie der Veranstalter am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Man wolle während des Forums die durch die Pandemie verschärften wirtschaftlichen, ökologischen, politischen und sozialen Bruchlinien angehen, hiess es weiter. Ziel sei es, das Vertrauen wieder herzustellen und die Zukunft nachhaltig zu gestalten.

Unter strengen Sicherheits- und Gesundheitsmassnahmen in Absprache mit den Schweizer Behörden will man sich wieder vor Ort treffen. Das letzte WEF wurde wegen der Corona-Pandemie an einer mehrtägigen Online-Konferenz ausgerichtet. Normalerweise treffen sich die rund 3000 Teilnehmenden Ende Januar im Schweizer Alpenort Davos.

