Vetropack Bülach – Das Werk in der Ukraine steht still Wegen des russischen Einmarsches hat der Bülacher Glashersteller Vetropack beschlossen, die Produktion im ukrainischen Werk in Gostomel temporär einzustellen. Renato Cecchet

Das Produktionswerk von Vetropack befindet sich im ukrainischen Gostomel. Wegen des Kriegs mit Russland wurde der Betrieb aus Sicherheitsgründen heruntergefahren. Foto: Vetropack

Der kriegerische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wirkt sich auch auf Schweizer Unternehmen aus. Der Glashersteller Vetropack in Bülach teilt mit, dass er das Produktionswerk in der Ukraine temporär schliesse. Die militärischen Aktionen, die in unmittelbarer Umgebung passieren, liessen keinen regulären und für die Mitarbeitenden sicheren Produktionsbetrieb mehr zu, heisst es in einer Medienmitteilung.

Kontakt über Satellitentelefon