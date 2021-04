Begräbnis von Prinz Philip – Das Wichtigste zur royalen Trauerfeier Warum ist der Sarg mit Blei ausgekleidet? Wird die Queen wegen Covid-Regelungen alleine sitzen? Und welche Rolle hat der aus den USA angereiste Prinz Harry? 19 Fragen und Antworten zur Abdankung von Prinz Philip. Martin Fischer , Denise Jeitziner

Wie läuft das Corona-Begräbnis ab?

Die Bestattung findet in der St George’s Chapel im Schlossbezirk von Windsor statt, rund eine Autostunde westlich von London. Vor Ort sind nur 30 Personen zugelassen. Sie werden mit genügend Distanz und Masken in der Kapelle sitzen.

15 Minuten vor der Messe wird der Sarg in einem umgebauten Land Rover zur Kapelle gefahren – das war ein Wunsch von Prinz Philip, er soll den Wagen sogar mitgestaltet haben. Die Queen wird dem Geländeauto in einem Bentley folgen, andere Mitglieder der Königsfamilie folgen dem Sarg zu Fuss. Die zerstrittenen Brüder Harry und William gehen auf Anordnung der Queen mit vier Meter Abstand zwischen einander hinter dem Sarg her. Zu Ehren des Toten werden während der Prozession Schüsse im Minutentakt abgefeuert und Glocken geläutet. Man geht davon aus, dass Prinz Charles eine Rede für seinen Vater halten wird.

Wann findet die Trauerfeier statt?

Die Zeremonie ist auf 16 Uhr Schweizer Zeit angesetzt und beginnt mit einer Schweigeminute. Justin Welby, Erzbischof von Canterbury und oberster Geistliche der Kirche von England, leitet die Abdankung. SRF 1 strahlt ab 14 Uhr eine dreistündige Spezialsendung aus, moderiert von Jennifer Bosshard. Auch RTL wird die Abdankung live zeigen, der Privatsender Sat.1 hat ebenso eine dreieinhalbstündige Sondersendung ab 14.30 Uhr angekündigt.

Wer darf in der Kapelle dabei sein?

Erst am Donnerstag hat der Buckingham-Palast die offizielle Gästeliste veröffentlicht. Es dürfte nicht ganz einfach gewesen zu sein, die nur 30 Personen für die Abdankung auszuwählen. Wie erwartet wird die engste Familie zugegen sein. Das heisst: neben der Queen unter anderem Prinz Charles und Camilla mit William, Catherine und Harry, Prinzessin Anne mit ihren Kindern, Prinz Andrew mit seinen zwei Töchtern und Schwiegersöhnen, Prinz Edward und Sophie mit Tochter Louise.



Die zehn Urenkel sind nicht dabei. Freunde und Verwandte, die nicht teilnehmen können, erhalten gemäss britischen Medien ein Log-in für einen Livestream. Premier Boris Johnson hat auf seinen Platz verzichtet.

Die Anzahl der Trauergäste in der St George’s Chapel sind beschränkt: Philips Söhne Andrew und Edward, Prinz Harry sowie Prinz William und seine Frau Catherine werden ziemlich sicher dabei sein. Foto: Keystone

Warum fällt Philips Trauerfeier so bescheiden aus?

Natürlich wegen Corona. Aber vom ganzen royalen Trara soll Prinz Philip nie viel gehalten und sich auch für seine Abdankung nichts Pompöses gewünscht haben – «no fuss», kein Aufhebens, so sein Anliegen. «Setzen Sie mich in einen Land Rover, und schicken Sie mich nach Windsor, das ist alles, was ich will.»

Warum findet die Trauerfeier nicht zentral in London statt?

Grosse historische Bedeutung: Die St George’s Chapel im Schlossbezirk von Windsor. Foto: Wikipedia

Die St George’s Chapel aus dem Jahr 1475 ist für die britische Monarchie von grösster historischer Bedeutung. Hier wurden schon Dutzende royale Hochzeiten abgehalten – zuletzt etwa die Trauungen von Prinz Harry 2018 und Prinzessin Eugenie 2019 – aber noch mehr Beerdigungen: Im gothischen Bau wurden seit dem 15. Jahrhundert zahlreiche Könige und Königinnen und andere hochrangige Adlige beigesetzt.

Mussten die ausländischen Trauergäste in Quarantäne?

Prinz Harry ist der einzige Gast aus dem Ausland. Er ist am vergangenen Sonntag aus Los Angeles nach London geflogen und hat sich sogleich in Quarantäne begeben. Die müsste eigentlich zehn Tage andauern, kann für Begräbnisse von Familienmitgliedern mit einem negativen Test allerdings unterbrochen werden.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Harry die Isolation im Frogmore Cottage in Windsor verbracht, dem Haus, das nach der Hochzeit mit Meghan das neue Zuhause der Sussexes werden sollte.

Wie sieht der Sarg aus?

Prinz Philip wird in einem Sarg aus britischer Eiche beerdigt. Der wurde vor über 30 Jahren gefertigt, in Absprache mit dem Verstorbenen, zusammen mit einem Sarg für Queen Elizabeth. Er ist mit Blei ausgekleidet, wie alle Särge, in denen Royals bestattet werden. Das Metall schützt die toten Körper vor schneller Verwesung.

Warum trägt niemand eine Uniform?

Normalerweise nehmen männliche Royals in ihren Militäruniformen an Beerdigungen teil. Weil Prinz Harry nach seinem Exit aus dem Königshaus jedoch seine militärischen Ehrentitel abgeben musste, hätte er als Einziger ohne Uniform erscheinen müssen. Offenbar wollte die Queen ihm diese Peinlichkeit ersparen und änderte das Protokoll von Militäruniform zu Anzug und Krawatte.

Welche Musik wird zu hören sein?

Singen dürfen die Trauergäste aus Corona-Gründen nicht, aber man geht davon aus, dass «Eternal Father, Strong to Save» zumindest instrumental zu hören sein wird. Diese Marine-Hymne soll Prinz Philip besonders gemocht haben.

Laut Protokoll werden vor der Beerdigung zudem drei Lieder mit Bootsmannspfeifen gepfiffen: «Still», wenn der Land Rover mit Prinz Philips Leichnam vor der St George’s Chapel anhält, «Side», wenn die Sargträger den Sarg anheben und die Treppe hochtragen, und «Carry On», wenn sich die Türen der Kapelle schliessen.

Muss die Queen während der Trauerfeier allein sitzen?

Theoretisch schon. Wegen Corona-Bestimmungen dürften zurzeit nur Menschen aus demselben Haushalt beieinander sein. Aber es ist möglich, dass es für diesen speziellen Anlass eine Ausnahme geben wird und sich jemand neben die Witwe setzen darf.

Was ist Harrys Rolle?

Harry wird an der kurzen Trauerprozession hinter dem Sarg herschreiten. Eine weitere offizielle Rolle ist für ihn nicht vorgesehen. Viele Briten setzen aber grosse Hoffnung in die Zeit, die Harry in der alten Heimat verbringt: Nach dem aufsehenerregenden TV-Interview wünschen die Monarchietreuen, dass sich die beiden Brüder, die sich in den vergangenen Jahren auf «getrennten Wegen» befanden, wie William einst sagte, wieder zueinanderfinden. Allerdings müssten sich die beiden mit der Aussprache beeilen: Laut US-Medien soll Harry schon am Samstag oder Sonntag zurück in die Staaten fliegen.

Warum ist Meghan nicht dabei?

Herzogin Meghan ist hochschwanger mit dem zweiten Kind, sie gilt als Risikoperson und darf auf ärztliche Anweisung nicht reisen. So weit die offizielle Begründung. Wie britische Medien berichten, entschied sich Meghan aber womöglich auch aus Rücksicht gegen eine Reise nach England: Sie wolle nicht im Fokus stehen. Das wäre auch ein Zeichen des Respekts gegenüber Prinz Philip. Meghan und Harrys Grossvater hätten sich gut verstanden, heisst es.

Wie nahe stand Philip seinen Enkeln Prinz William und Harry?

Sowohl William wie auch Harry haben sich einige Tage nach dem Tod ihres Grossvaters in offiziellen Statements geäussert – und ihre enge Verbindung deutlich gemacht. William nennt ihn ein «Vorbild», für Harry war «Grandpa» eine «Scherzlegende».

Philip spielte eine zentrale Rolle im Leben der Prinzen. Zum Zeitpunkt des tödlichen Unfalls ihrer Mutter Diana befanden sich die Teenager William und Harry bei ihren Grosseltern auf Schloss Balmoral in Schottland.

Prinz Philip nahm die beiden unter seine Fittiche, mit «ruppiger Zärtlichkeit», wie es in einer Diana-Biografie heisst. Prinz William verbrachte später zu Studienzeiten gern die Wochenenden bei den Grosseltern auf Schloss Windsor, Harry und Philip blieben übers Militär verbunden. Insgesamt haben die Queen und ihr verstorbener Ehemann zehn Grosskinder.

Wie traurig sind die Engländer wirklich?

Die Monarchie geniesst in England immer noch soliden Rückhalt: Rund 60 Prozent finden, dass sie erhalten bleiben müsse. Die Unterstützung variiert nach Personen: Bei den über 65-Jährigen ist der Zuspruch doppelt so hoch wie bei den unter 25-Jährigen. Die Schlagzeilen um Prinz Andrew und die Rassismusvorwürfe von Herzogin Meghan und Prinz Harry haben der Beliebtheit des Königshauses geschadet. Und: Die Queen war bei einer Umfrage im Januar am beliebtesten, gefolgt von Harry, William, Catherine, Philip, Meghan und Charles.

Was ist besonders am Instagram-Zitat nach Philips Tod?

«Er war, ganz einfach, meine Stärke und ist es in all diesen Jahren geblieben.» Diese rührenden Worte wurden nach der Ankündigung von Philips Tod über den Instagram-Account «The Royal Family» verbreitet – zusammen mit einem gemeinsamen Foto von König Elizabeth II. und Prinz Philip.

Es ist eine Liebeserklärung der Queen an ihren verstorbenen Ehemann. Das Originalzitat – «He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.» – stammen aus ihrer Rede zum 50. Hochzeitstag.

Waren die Königin und ihr Prinz wirklich unzertrennlich?

Grosse Liebe: Im November 1947 heiratete Elizabeth ihren Traumprinzen Philip. Foto: Keystone

Im November 1947 gab Königin Elizabeth II. ihrem Traumprinzen Philip das Jawort. Es heisst, sie habe sich bereits als 13-Jährige in ihn verliebt. Allerdings waren die beiden nicht ständig zusammen in den 73 gemeinsamen Ehejahren. Die 94-Jährige ist das Alleinsein gewohnt.

2017 war Philip nach Schloss Sandringham in Ostengland gezogen, wo er seine letzten Lebensjahre verbringen wollte, während Elizabeth in Windsor Castle und im Buckingham Palace «ihrem Job» nachging. Weil jedoch die Pandemie ausbrach, kehrte Philip – anders als geplant – im März 2020 nach Windsor zurück.

Warum hat die Queen die Trauerzeit nicht eingehalten?

Eigentlich hätte die Königsfamilie nach Prinz Philips Tod zwei Wochen ohne royale Verpflichtungen verbringen wollen. Bereits nach vier Tagen überlegte es sich die Queen jedoch anders; ihr Pflichtbewusstsein setzte sich gegen die Trauer durch: Sie verabschiedete ihren Lord Chamberlain William Peel, den wichtigsten Beamten des Hofes, in einer offiziellen Zeremonie in den Ruhestand.

Warum ist Philips «letzte Ruhestätte» nur temporär?

Der Sarg von Prinz Philip wird zunächst in der königlichen Gruft der St George’s Chapel auf einer schwarzen Marmorplatte aufgebahrt. Dort bleibt er, bis Queen Elizabeth stirbt. Danach werden die beiden Särge zusammen an die vorgesehene gemeinsame letzte Ruhestätte gebracht: Die kleine King-George-Gedenkkapelle im Innern der St George’s Chapel. Dort sind auch die Eltern der Queen beerdigt.

Wer begleitet die Queen künftig an offizielle Anlässe?

Im Laufe der Woche machten Meldungen die Runde, dass die Queen – nach 75 Jahren auf dem Thron – von ihrem Amt zurücktreten könnte. Das sind zum jetzigen Zeitpunkt nur Spekulationen. Zurzeit deutet jedenfalls nichts darauf hin, dass sie sich zurückziehen will. Ob sie offizielle Termine künftig allein bestreiten wird oder ob jemand sie begleitet, wurde bislang nicht offiziell kommentiert. Aber man geht davon aus, dass jeweils ein Senior Royal Member an ihrer Seite sein wird, allen voran Prinz Charles oder Prinz William und seine Frau Catherine.









