Glosse zu neuem Techgiganten Meta – Das wird awesome Mark Zuckerberg liess uns in die Zukunft blicken. Eine Meta-Bildbetrachtung. Linus Schöpfer

Wieso sind wir hier? Wohin gehen wir?

Einfache Fragen, deren Antworten Mark Zuckerberg längst kennt. Wir sind nicht mehr hier, Leute, sondern bereits dort. Zusammen fahren wir in die Zukunft.

Imagine. Can’t wait.

Metaverse, das sind eigentlich ja altbekannte Fantasien aus den 90ern. Zuckerberg versieht das Ganze nun mit der dringenden Bitte, sich bitte fest vorzustellen, wie es wäre, wenn es so wäre.

Das könnte dann vieles sein. Zum Beispiel eine gemeinsame Velotour. Oder, in Zucks Worten: «Stellen Sie sich vor, ihre Facebook-Velogruppe unternimmt einen AR-Wohltätigkeits-Ausflug.» AR gleich Augmented Reality, also virtuelle Überblendung der Realität.

Aber wie sieht unsere Zukunft nun aus, dort drüben auf dem Velosattel? Schauen wir genauer hin. Imagine.

Seltsame Pilze am Wegesrand: Screenshot des Metaverse-Videos. Video: Youtube

Das Velofahrergrüppchen wird zusammengebeamt, alle hocken auf ihren Hometrainern. Die Diversity-Vorgaben werden erfüllt: Drei Frauen und drei Männer, unterschiedliche Phänotypen. Brav gemacht, Facebook, äh, Meta. Eine beleibte Person ist auch dabei.

Auf Platz eins des «Charity Ride Leaderboard» ist Andy, letzter ist Michael. Andy ist vermutlich derjenige, der übertrieben aggressiv in die Hände klatscht. Er schreit: «Let’s go!»

Ein Laserstrahl zischt über die Köpfe, vielleicht sollte sich das ein Elektromonteur mal anschauen.

Rätselhaft ist das Umfeld. Eine Wüstenlandschaft, nur Sand, Dünen und fies emporragende Steinzacken. Als wäre die leidige Sache mit dem Klimawandel schon durch.

Und da sind noch die Pilze am Wegrand. Viele Pilze. Manche gross, manche klein.

Wieso Pilze?

Wegen Kaliforniens Hippie-Zeit? Wegen der TV-Serie «Silicon Valley»? In einer berühmten Szene wirft dort ja ein Tech-Entrepreneur Pilze ein. Er tut das, weil er unbedingt einen tollen, neuen Namen für sein Unternehmen finden will. Aber das ist jetzt vielleicht zu weit gedacht.

Schon folgt die nächste awesome Sequenz. Zuckerberg fechtet virtuell, natürlich gleich mit einer Fecht-Olympiasiegerin. Und Meta lässt sie tatsächlich diesen Satz zu Zuck sagen:«Du scheinst ein Naturtalent zu sein!» Uncooler gehts wirklich nicht.

Aber was ist nun mit der tollen Velo-Charity? Wer gibt, wer erhält? Bekommt die beleibte Person später Diätpillen aufs Display? Sowieso: Geld ist kein Thema. Wie Zuckerberg den vielen Fun zu Daten, also zu Kohle machen will.

Aber darüber redet Zuck dann sicher später noch. Irgendwann, irgendwo. «Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Mittelpunkt einer Anhörung…» Imagine.

Linus Schöpfer ist seit 2012 Kulturredaktor. Er ist Literaturwissenschaftler und Historiker. Als Sachbuchautor hat Schöpfer eine Kulturgeschichte des Schwingens geschrieben («Schwere Kerle rollen besser»). @l_schoepfer

