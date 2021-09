Park im Furttal einiges grösser – Das wird im Surfpark in Regensdorf anders als in Sitten Pascal Brotzer, Mitinitiant des Surf- und Erholungsparks in Regensdorf, zeigt die Unterschiede zwischen der Alaia Bay in Sitten und ihrem Projekt auf. Flavio Zwahlen

Neben dem künstlichen See mit Wellenanlage sind im Regensdorfer Surfpark unter anderem auch ein Pumptrack, ein Skaterpark, Bouldersteine und Beachvolleyballfelder vorgesehen. Visualisierung: Enea Landscape Architecture

Die Alaia Bay erhält vielleicht schon bald Konkurrenz. Im Jahr 2024 soll in Regensdorf ein Surf- und Erholungspark eröffnet werden, initiiert von der Waveup Creations AG. Mitgründer und Verwaltungsrat Pascal Brotzer sagt: «Das Konzept von Alaia beschränkt sich auf ein Surfbecken mit Restaurant. Bei uns wird die Angebotsfülle grösser sein.» So gebe es etwa einen Naturpark, in welchem man sich erholen, aber auch verschiedenste andere Sportarten ausüben könne.

Der Wellenpool des Regensdorfer Surfparks soll fast doppelt so lang werden wie jener in Sitten, konkret rund 160 Meter. «Dadurch können wir mehrere Kurse gleichzeitig durchführen. Hinten, wo die Wellen gross sind, können Fortgeschrittene surfen. Und wenn die Wellen vorne ausrollen, sind das die perfekten Bedingungen für Anfängerinnen und Anfänger.» Dadurch möchte die Waveup Creations AG möglichst dieselben Bedingungen schaffen, wie man sie am Meer vorfindet.