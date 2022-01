Mamablog: Normalität und Genuss – Das wünschen wir uns fürs 2022

Nathalie Sassine Infos einblenden

Foto: PD

Nathalie Sassine-Hauptmann ist Mutter von zwei Teenagern und lebt mit ihrer Familie in der Nähe

von Winterthur. Als vierfache Unternehmerin kennt sie die Herausforderungen der Vereinbarkeit nur zu gut und schreibt darüber für das Beehive Magazin. Mit thebrainpickers.ch unterstützt sie junge Unternehmer:innen in Sachen Marketing und als Mentorin. Nicht zuletzt schickt sie mit ihren respektiven Teams bei webook.ch und travelboo.ch ihre Kunden in die Ferien. Ausserdem ist sie Autorin des Buches «Rabenmutter».