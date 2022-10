Putins Drohung mit Nuklearwaffen – «Das Zeitalter der räuberischen Nuklearstaaten hat begonnen» Zwei Momente der Zuspitzung kennt das Atomzeitalter. Keine endete in der Katastrophe. Nun erleben wir den dritten. Was diesen Konflikt von denen des Kalten Krieges unterscheidet – und wie Experten die Situation beurteilen. Georg Mascolo

Wladimir Putin nach einer Betrachtung eines Kampfjets bei Moskau im Jahr 2010. Foto: Alexei Druzhinin (AP, Keystone)

Vor 60 Jahren stand die Welt am Abgrund. Es war im Oktober 1962, als die beiden nuklearen Supermächte USA und Sowjetunion an den Rand eines Krieges gerieten. Der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow hatte auf Kuba Nuklearwaffen stationiert, die USA fühlten sich bedroht. So begann die erste grosse Krise des Atomzeitalters. Elf Tage sah es konkret so aus, als würde es zu einem offenen Schlagabtausch kommen.