Hochschulen nehmen Präsenzunterricht wieder auf – Das Zertifikatssemester ist gestartet Die Reaktionen auf diesen speziellen Studienstart waren unter den Studierenden unterschiedlich. Wir haben Stimmen eingefangen. Lara Blatter

Studentinnen verweilen und diskutieren wieder auf den Gängen der Uni Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

«Bildung für alle! Ohne QR-Code» steht auf dem Transparent, das Studierende in die Höhe halten. Am Montagmorgen haben sich bis zu 150 Personen eingefunden, um gegen die Zertifikatspflicht an Schweizer Hochschulen zu demonstrieren. Der extra dafür gegründete Verein «Studierende für Grundrechte» hat dazu aufgerufen. Die Gruppe marschierte vom Landesmuseum über die ETH zum Hauptgebäude der Universität. Mit «Liberté, Liberté»-Rufen machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam. Der Protest war überschaubar und ruhig.

Ebenfalls waren Mitglieder der massnahmenkritischen Bewegung «Mass-voll» vor Ort. Co-Präsidentin Viola Rossi, die an der ZHAW Soziale Arbeit studiert, sagt: «Ich werde so indirekt zur Impfung gezwungen, da ich ohne Zertifikat nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Mir fehlt der Austausch mit anderen Studierenden.» Die ZHAW hat allerdings am Freitag mitgeteilt, dass sie die Testkosten ab dem 1. Oktober übernimmt, wenn es keine vertretbaren Alternativen zur Anwesenheitspflicht gibt. Die Universität Zürich übernimmt die Testkosten ebenfalls.