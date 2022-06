WM-Playoff – Das Zittern der ukrainischen Fussballer In Schottland bestreiten die Ukrainer mehr als ein Spiel. Es ist auch ein Zeichen an die Heimat. Thomas Schifferle

Eine Welt in Blau-Gelb: West Hams moralische Unterstützung für seinen Spieler Andrei Jarmolenko und das ukrainische Volk. Foto: Paul Harding (Getty Images)

Oleksandr Sintschenko ist vor zehn Tagen mit Manchester City Meister geworden. Bilder zeigen ihn stolz mit der Trophäe, die er mit seinen 25 Jahren schon zum vierten Mal gewonnen hat. Jetzt sagt er gegenüber der BBC: «Ich zittere innerlich.»

Das hat nun nichts mehr mit City zu tun, sondern mit dem Spiel, das für ihn am Mittwochabend ansteht: Mit der Ukraine trifft er im WM-Playoff in Glasgow auf Schottland. Mit einem Sieg spielt sie am Sonntag in Wales um die Chance, sich den letzten freien europäischen Platz am Turnier in Katar zu sichern. Und vielleicht, sagt Sintschenko, könnten sie den Menschen daheim «für ein paar Sekunden ein Lächeln» ermöglichen.

Seit dem 24. Februar ist die Ukraine im Krieg, die nationale Meisterschaft ist abgesagt worden. 15 der 25 Spieler, die Trainer Oleksandr Petrakow für Glasgow aufgeboten hat, haben seit dem letzten Dezember keinen richtigen Match mehr bestritten. Was blieb, waren ein paar Freundschaftsspiele gegen Clubs im Mai und ein Trainingslager in der Nähe von Ljubljana, gesponsert von Uefa-Präsident Ceferin.

Nach einem dieser Spiele, einem 2:1 in Mönchengladbach, sagte Petrakow: «Ich wünsche keinem, in dieser Situation zu sein und das zu erleben.» Er berichtete von dem Tag, als die ersten Bomben auf Kiew abgeschossen wurden, wie er in seiner Wohnung sass und seine Frau das nicht mehr aushalten konnte und in den Schutzraum flüchtete. Und er sagte auch: «Eigentlich ist gar nicht zu beschreiben, wie schlimm das alles ist.»

Drei Tage nach Kriegsausbruch wurde Roman Jaremtschuk bei einem Ligaspiel von Benfica Lissabon eingewechselt. Jan Vertonghen gab ihm seine Captainbinde weiter, das ganze Stadion begann zu applaudieren, und Jaremtschuk trieb es die Tränen in die Augen. 2,24 Millionen haben sich auf Youtube diese Momente schon angeschaut. Jaremtschuk sagt: «Meine Landsleute kämpfen in der Ukraine, ich kämpfe auf dem Platz.»

Jarmolenko wie Selenski

Jetzt gehört er zum Team, das in Glasgow versucht, mit der Ukraine zum zweiten Mal an eine WM zu fahren. 1990 hatte sie sich von der Sowjetunion abgespalten, 2006 war sie erstmals an einer WM und setzte sich im Achtelfinal gegen die Schweiz in einem legendären Elfmeterschiessen durch. Letztes Jahr erreichte sie bei der EM den Viertelfinal, den sie gegen England 0:4 verlor. In der Qualifikation belegte sie hinter Frankreich Platz 2, ungeschlagen zwar, aber auch nur mit zwei Siegen in acht Spielen.

Der grosse Star der Mannschaft ist Andrei Jarmolenko, 32 Jahre, 106 Länderspiele, 44 Tore, Profi bei West Ham United. Von ihm gibt es diese Botschaft: «Die Ukraine lebt noch immer. Die Ukraine wird bis zum Ende kämpfen. Das ist unsere Mentalität. Wir geben niemals auf.» Er hört sich wie Wolodimir Selenski an.



