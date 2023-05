Olympisches Boxen – Das Zürcher Unterland im Fokus des Schweizer Boxsports Am Wochenende findet in Oberglatt die Deutschschweiz-Tessiner Meisterschaft im Olympischen Boxen statt. Für die Boxerinnen und Boxer geht es dabei um viel. tto

Eurad Schneider (rot) vom BC Glattbrugg gegen Kikil Meier (blau) vom BC Spaichingen. Foto: PD

Das Turnier ist nach der Landesmeisterschaft der wichtigste Wettbewerb von nationaler Tragweite. Dieses Jahr reisen Teams aus drei Teilen der Schweiz ins Zürcher Unterland. Bei dem prestigeträchtigen Turnier nehmen sowohl Nachwuchsboxerinnen und -boxer, als auch erwachsene Athletinnen und Athleten teil. Organisiert wird die Veranstaltung vom Box Center Glattbrugg in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Swiss Boxing.

Bei dem Turnier geht es nicht nur ums Dabeisein: Der Titel als Deutschschweiz-Tessiner Meister ist von grosser nationaler Bedeutung und auch ein Bestandteil der Selektion für das Nationalkader. Ausserdem wird das beste Team als Mannschaftsmeister gekürt – eine Ehre, die dem ausrichtenden Verein letztes Jahr selbst gebührt wurde.

Aufwind im Boxsport

Im Jahr 2020 hätte der Zürcher Verein die Meisterschaft bereits schonmal ausrichten sollen. Pandemiebedingt fiel sie jedoch ins Wasser. «Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Meisterschaft dieses Jahr durchführen dürfen», kommentiert Vereinspräsident Rajko Bojanic das bevorstehende Event. Es wird ein breites Teilnehmerfeld erwartet: «Nach der Pandemie lief alles noch etwas schleppend an. Doch zurzeit ist in der Schweiz ein grosser Aufwind im Boxsport zu spüren. Mehr lizenzierte Athletinnen und Athleten, mehr Vereine und auch wieder regelmässige Veranstaltungen», erklärt Timur Topcu, Vizepräsident des Vereins und Vorstandsmitglied des Zürcher Boxverbands. «Konkurrenz belebt das Geschäft – wir erwarten motivierte Sportlerinnen und Sportler, die uns hochwertigen Boxsport und spannende Kämpfe präsentieren», so Topcu.

Die Qualifikationskämpfe bis und mit Halbfinals finden am Samstag statt, die Finals aller Kategorien werden am Sonntag ab 13 Uhr zu sehen sein.

