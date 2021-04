Neues Angebot in Otelfingen – Das Zuhause wird zur Postfiliale Ab Mai können Postgeschäfte direkt vor der Haustür erledigt werden.

Von Anfang Mai an bringt der Briefträger in Otelfingen nicht nur die Post nach Hause, er nimmt Briefe und Pakete von Kunden auch gleich mit. Archivfoto: Keystone

Ab dem 3. Mai bietet die Post den Hausservice an. Dann können die Einwohnerinnen und Einwohner von Otelfingen ihre Postgeschäfte direkt an der Haustür erledigen. Der Hausservice ersetzt die bisherige Postfiliale Otelfingen, die letztmals am Freitag, 30. April, geöffnet ist.



Ob Briefe verschicken, Pakete aufgeben oder Einzahlungen tätigen: Wir bedienen Sie von Montag bis Freitag während der gewohnten Zustellzeiten direkt an Ihrer Haustür. Das Angebot umfasst:

Briefe und Pakete

Das Versenden von Briefen und Paketen Inland und Ausland, Einschreiben Inland und Ausland, Express Inland.

Geldgeschäfte

Einzahlungen Inland in Schweizer Franken mit Bargeld, Check Hausservice oder Auszahlungsschein bis

maximal 10’000 Franken.

Bargeld beziehen

Mit Check Hausservice oder Auszahlungsschein bis maximal 10’000 Franken.

Bestellungen

Briefmarkenhefte A-Post und B-Post.

Briefe, Einschreiben und Pakete können empfangen werden wie gewohnt. Zur Abholung gemeldete Sendungen können künftig in der Filiale in Buchs entgegengenommen werden.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.