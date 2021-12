Interview zu Schweizer Energieversorgung – «Dass Gaskraft ökonomisch Sinn ergeben kann, hat uns überrascht»

Interview zum Umbau der Schweizer Energieversorgung – «Dass Gaskraft ökonomisch Sinn ergeben kann, hat uns überrascht» Es lohne sich, zweigleisig zu fahren, sagt ETH-Energieexpertin Gabriela Hug. Die Schweiz soll schnell deutlich mehr Solarstrom zubauen aber auch den Einsatz von Gaskraftwerken prüfen. Martin Läubli

Wie viel Gasstrom in Zukunft in Deutschland fliessen wird, hat einen Einfluss auf den Umbau der Schweizer Stromversorgung: Gaskraftwerk in Hamm-Uentrop, Nordrhein-Westfalen. Foto: Alamy Stock Photo

Die europäische Energieversorgung wird in den nächsten Jahrzehnten umgebaut – und die Schweiz ist mittendrin. Der Strombedarf wird durch den Zubau von Wind- und Sonnenenergie erheblich steigen. Der Bund rechnet in seinen Energieperspektiven 2050+ mit einem Zuwachs von heute etwa rund 62 auf 76 Terawattstunden. Gleichzeitig steigt die Schweiz schrittweise aus der Kernenergie aus und will bis 2050 klimaneutral sein. Die politischen Entscheide in den Nachbarländern prägen den künftigen Umbau der Schweiz – unabhängig davon, ob die Schweiz doch noch ein Stromabkommen mit der EU schliesst. Das zeigen neue Ergebnisse des Energy Science Center (ESC) der ETH Zürich. «Was die kosteneffizienteste Lösung für den Umbau unseres Energiesystems ist, hängt auch von der Entwicklung in unseren Nachbarstaaten ab», sagt Gabriela Hug, ETH-Professorin am Institut für elektrische Stromübertragung und neue Vorsteherin des ESC.