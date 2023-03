Wärme für 2700 Haushalte – Datencenter soll Häuser in Dielsdorf ab 2025 heizen Das Unternehmen Energie 360° will Ende Jahr mit dem Bau des Fernwärmenetzes beginnen. Bis im Herbst sind noch Abnehmer gesucht. Astrit Abazi

Der fertige Metro-Campus beim Bahnhof Dielsdorf wird eine Gesamtleistung von rund 50 Megawatt erreichen. Foto: Urs Jaudas

Vom Server in die Stube – so soll die Abwärme des grossen Datencenter-Campus beim Bahnhof Dielsdorf genutzt werden. Die Unternehmen Energie 360° und Green planen zusammen mit der Gemeinde ein Fernwärmenetzwerk, welches rund 2700 Haushalte und Gewerbegebäude versorgen könnte. Geht alles nach Plan, könnten bereits in zwei Jahren die ersten Häuser in Dielsdorf ihr Wasser mit der Abwärme von Tausenden von Servern heizen.