Neuer Business-Park in Dielsdorf – Datencenter verlangt nach Ausbau des Stromnetzes Mit der Digitalisierung nimmt der Bedarf an Rechenzentren zu. Diese sind wahre Stromfresser – und sparen gleichzeitig Energie. Andrea Söldi

Das geplante Rechencenter in Dielsdorf wird mit modernsten stromsparenden Technologien betrieben. Foto: PD

Die Branche scheint zu boomen ohne Ende: Fast wöchentlich hört oder liest man, dass irgendwo ein neues Rechenzentrum eröffnet wird. Das Unterland als wichtige Wirtschaftsregion scheint bei den Anbietern besonders gefragt zu sein. In Glattbrugg steht bereits heute eines der schweizweit grössten Datenzentren. Deren Betreiberin will ihr Areal nun über die Ortsgrenze nach Rümlang ausdehnen. Damit könnte Rümlang, wo ein weiteres Rechenzentrum ausbauen will, zum wichtigsten Datenstandort der Schweiz werden. Ende 2020 wurde bekannt, dass im beschaulichen Dielsdorf eine Grossüberbauung mit einem Investitionsvolumen von einer halben Milliarde Franken geplant ist, deren Herzstück – ja, was wohl? – ein Rechenzentrum sein wird. Kurz darauf erfuhr die Öffentlichkeit von einem weiteren derartigen Bau im Winterthurer Stadtteil Neuhegi, das im Vollausbau so viel Strom verbrauchen wird wie die halbe Stadt.