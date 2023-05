Kloten und der NHL-Draft – David Reinbacher ist das letzte grosse Fragezeichen Das Kader des EHC Kloten für die Saison 2023/24 ist fast komplett. Ein siebter Ausländer könnte ein Thema werden. Vor allem, falls das Verteidiger-Talent den Sprung in die NHL wagt. Dominic Duss

David Reinbacher blickt nach oben: Dem 18-jährigen Verteidiger winkt eine Zukunft in der NHL. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Die Uhr tickt. In rund vier Monaten startet der EHC Kloten in die neue Meisterschaft. Vieles hat Larry Mitchell bereits geklärt. «Wir sind mit der Planung schon weit», sagt der Sportchef. 27 Spieler, darunter sechs Ausländer, stehen auf der Kaderliste. Kommen noch weitere hinzu? «Nein, wir sind so weit komplett», antwortet Mitchell.