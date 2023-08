Debatte um Tiefenlager – Stadel fühlt sich von Bund und Nagra nicht ernst genommen Eine Umfrage zum Tiefenlager in Stadel zeigt, dass ein grosser Teil der Bevölkerung die Aufgabe weiterhin nicht auf sich nehmen will. Astrit Abazi

Das Tiefenlager wird womöglich im Haberstal im Norden der Gemeinde Stadel gebaut. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Die Zahlen sprechen für sich: In der Diskussion um das Tiefenlager für radioaktive Abfälle fühlt sich in Stadel weniger als ein Viertel der Personen von Institutionen wie der Nagra, dem Kanton oder den Bundesämtern ernst genommen. 37,4 Prozent antworteten mit einem deutlichen Nein auf die entsprechende Frage, während rund 40 Prozent «Weiss nicht» angaben. Die Ergebnisse stammen aus einer Bevölkerungsumfrage, die der Gemeinderat von Stadel in Auftrag gegeben hat. Eine Einladung zur Teilnahme ging an rund 1900 Einwohnerinnen und Einwohner und wurde von 800 Personen beantwortet. «Das ist ein sehr hoher Wert», heisst es von der Firma Screever, welche die Umfrage im Auftrag der Gemeinde Stadel durchgeführt hat, «und das zeigt, wie wichtig der Bevölkerung das Thema ist.» Die Umfrage zeigt auch, dass das Projekt in der Standortgemeinde weiterhin sehr umstritten ist.