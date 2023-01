Arbeitsunfall in Dällikon – Decke stürzt ein – Arbeiter stirbt unter den Trümmern In Dällikon ist am Mittwochnachmittag ein 55-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Die Kantonspolizei Zürich musste am Mittwoch wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls nach Dällikon ausrücken. Foto: Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Ein Arbeitsunfall mit tragischen Folgen hat sich am Mittwoch kurz vor 16 Uhr in Dällikon ereignet. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war ein 55 Jahre alter Mann in einem Raum neben einer Tiefgarage einer Industrieliegenschaft mit Aushubarbeiten beschäftigt.

Aus bislang nicht geklärten Gründen stürzte plötzlich die Decke ein und verschüttete den Arbeiter. Dieser steuerte zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Raum einen Kleinbagger. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Weshalb es zum Einsturz der Decke kam, wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.