Feuerwehreinsatz in Rüdlingen – Defekter Luftentfeuchter gerät in Brand In der Garage eines Einfamilienhauses in Rüdlingen ist am Dienstagmorgen ein Luftentfeuchter in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Wegen eines technischen Defekts ging dieser Luftentfeuchter in Flammen auf. Foto: Schaffhauser Polizei

Am Dienstagmorgen kam es an der Grabenstrasse in Rüdlingen zu einem Brand eines Luftentfeuchters in einer Garage eines Einfamilienhauses. Die Meldung ging bei der Polizei gegen 5.50 Uhr ein. Als die aufgebotene Feuerwehr vor Ort eingetroffen sei, sei die Rauchentwicklung beträchtlich gewesen, teilt die Schaffhauser Polizei mit. Die beiden Bewohner hätten sich selbstständig aus dem Gebäude in Sicherheit bringen können, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie wurden dabei nicht verletzt. Die Garage sowie das Inventar wurden durch den Rauch stark beschädigt. Die Brandursache ist ein technischer Defekt an einem Luftentfeuchter.

Feuerwehr, Polizei und Ambulanz waren mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Die Grabenstrasse musste während der Lösch- und Lüftungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden.

far

