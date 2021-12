Sweet Home: Eine Winterfarbe, 10 Ideen – Dekorieren Sie mit Grün Zwischen Weihnachtsbaum und einem trocken gewordenen Adventskranz tun der Wohnung diese frischen Dekorationen mit grünen Schätzen aus der Natur gut. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Weisse Weihnachten in der Vase

Winterwald: Grüne Zweige mit weissem Weihnachtsschmuck. Schmuck, Vase und Foto: H&M Home

Schnell und einfach gemacht sind Sträusse mit Grün. Stellen Sie die grünen Zweige ein, die Sie gerade finden, und behängen Sie diese mit hübschem, weissem Weihnachtsschmuck. Das geht schnell und einfach, passt in jede Wohnung und kann auch für Weihnachtsbaummuffel eine gute Lösung sein.

2 — Eukalyptus geht immer

Immergrün: Eukalyptuszweige statt Blumen als Winterstrauss. Foto über: Ames Interior

Grundsätzlich mag ich den skandinavischen Trend, Eukalyptus oder trockenes Schilf statt Blumen einzustellen, nicht besonders. Aber jetzt, mitten im Winter, kann Eukalyptus die Wohnung auf einfache Art passend schmücken. Zudem duftet Eukalyptus sehr gut und frisch. So sind Eukalyptus-Sträusse zum Beispiel auch im Bad eine gute Idee.

3 — So stellen Sie Blumen und Zweige schöner ein

Elegant: Stilvoll eing e stelltes Arrangement in eine r Glasvase. Foto über: Nordic Nest

Blumen und Zweige wie Profis einzustellen, ist gar nicht so schwierig. Sie brauchen dafür eine schöne, grosse und blitzblanke Glasvase. Reinigen Sie grundsätzlich immer alle Vasen gut, denn nur in einer sauberen Vase halten sich Blumen und Zweige lang. Füllen Sie den unteren Teil der Vase sorgfältig mit Wasser, so, dass nicht die ganze Vase bespritzt wird. Eine zu gefüllte Vase ist nicht chic und lässt auch die Blätter der Pflanzen faulen, die dann im Wasser stehen.

Nun geht es ans Blumeneinstellen. In unserem Fall sind das grüne Zweige, Gräser und vielleicht ein paar exotische Blumen oder Blätter. Für einen eleganten Strauss brauchen Sie nicht viel. Nehmen Sie jede einzelne Blume oder jeden Zweig in die Hand, säubern Sie den Stiel, schneiden Sie mit einer Gartenschere den untersten Teil ab und stellen Sie sie dann Stück für Stück einzeln und sorgfältig in die Vase. Beginnen Sie mit den üppigeren Pflanzen und platzieren Sie am Schluss die filigransten dazwischen.

4 — Schaffen Sie Drama

Üppig: Ein mit grünen Zweigen eingehüllter Leuchter über dem Festtagstisch. Foto über: Ji–ru

Wenn schon Drama und Üppigkeit, dann ist jetzt, in der Weihnachtszeit, der beste Moment dafür. Versuchen Sie, einen Kronleuchter einzuhüllen, natürlich nicht das superteure Erbstück. Es gibt auch einfache und günstige Leuchter in Brockenhäusern zu finden. Bestecken Sie den Leuchter mit immergrünen Zweigen und befestigen Sie diese mit Blumendraht am Leuchter. Das gibt eine grandiose Dekoration für ein Weihnachtsessen oder einen Ersatz für den Weihnachtsbaum.

5 — Mehr ist mehr

Serie: Grüne Kränze an einer weissen Wand. Foto über: One Kings Lane

Wenn es um Weihnachtsdekoration geht, dann ist mehr meistens mehr. Diese Wand mit einfachen, immergrünen Kränzen sieht auf jeden Fall nachahmenswert aus.

6 — Kleine Anhängsel

Gebunden: Kleiner Strauss mit Zweigen und Zapfen. Foto über: Rocky Edge Farm

Ob an Türen, Stühlen oder wie hier an einem Spiegel: Kleine Sträusschen mit Tannenzweigen, Zapfen und Schleifen kann jeder machen und sie vervollkommnen in den Festtagen die feierliche Stimmung.

7 — Kleine Alltagsfreude

Küchenhilfe: Kleiner Strauss im Senftopf. Foto über: Euna Shop

Wenn ich Blumen kaufe, dann achte ich darauf, dass auch an Orten wie der Küche oder dem Bad ein kleines Sträusschen steht. Das verschönert den Alltag ungemein. Das können Sie auch mit Wintergrün machen. Besonders clever ist, dass in dieser Küche ein Strauss im Senftopf auf einem kleinen Podest steht.

8 — Wie im Theater

Installation: G rün, das von einer Stange oder einem Ast in den Raum baumelt. Foto: House Doctor

Jetzt, in der Weihnachtszeit, können Sie alle Ihre Dekorationsideen und -wünsche ausleben. Versuchen Sie doch eine solche Installation, zum Beispiel als Ersatz für den Weihnachtsbaum. Sie müssen dafür eine Stange oder einen grossen Ast von der Decke hängen lassen. Daran können Sie mit transparenten Fäden oder Draht Kränze, Zweige und Weihnachtsschmuck baumeln lassen.

9 — Bescheidene Schönheiten

Liebevoll: Kleiner Strauss mit Winterblüten auf einem Sideboard. Foto über: Studio McGee

So wie ich hier auch immer über Dekorationen schreibe, sehen meiner Meinung nach auch kleine Blumen- oder Pflanzenarrangements am schönsten aus: Nämlich einfach selbstverständlich mittendrin! Statt dem einen grossen Strauss mitten auf dem Esstisch, wirken kleine, feine Sträusschen auf dem Sideboard, zwischen Büchern und Leuchten, auf dem Nachttischchen, dem Beistelltisch oder gar auf einem Regal sehr charmant und liebevoll.

10 — Rundum schön

Eindrucksvoll: Grosser Spiegel mit immergrüner Girlande. Foto über: One Kings Lane

Bevor der Weihnachtsbaum in Mode kam, schmückte man das Haus einfach mit Immergrün. Grün bedeutet Leben, Fruchtbarkeit und Glück – alles, was man im Winter besonders gut gebrauchen kann. In Häusern werden immer noch zur Weihnachtszeit Treppengeländer und Kaminsimse mit üppigen grünen Girlanden geschmückt. In normalen Mietwohnungen hat man dies nicht. Da hilft ein Spiegel. Umrahmen Sie einen grossen Spiegel mit einer üppig grünen Girlande und zaubern Sie damit eine eindrucksvolle Dekoration.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.