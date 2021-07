Olympische Spiele in Tokio – Del Ponte und Kambundji werden 5. und 6. im historischen Final Allein die Qualifikation für den Olympiafinal über 100 m war ein Novum. In der Entscheidung wird Del Ponte starke Fünfte und Kambundji direkt dahinter Sechste. Monica Schneider

Zwei Schweizerinnen in Rot ganz rechts – und das in einem Olympiafinal. Foto: Antonin Thuillier (Getty Images/AFP)

Erst die grosse Lichtshow im Stadion, in der alle Finalistinnen vorgestellt wurden, dann der grosse Trommelwirbel auf der Bahn: Drei Jamaikanerinnen, eine Britin, eine Amerikanerin, eine von der Elfenbeinküste, und: Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji. Zwei Schweizerinnen im Olympiafinal über 100 m, das gabs noch nie.

An der Spitze machten die Jamaikanerinnen das Rennen unter sich aus – Elaine Thompson-Herah gewann nach 2016 erneut Olympiagold vor Shelly-Ann Fraser-Pryce. Thompson siegte in der Fabelzeit von 10,61 (bei 0,6 m/sec Gegenwind). Was wäre mit optimalem Rückenwind möglich gewesen?

Die Entscheidung über die 100 m zum Nachschauen. Video: SRF

Dahinter lieferten sich die beiden Schweizerinnen auf den Bahnen 8 und 9 ein erbittertes Duell – das an die Schweizer Rekordhalterin und Hallen-Europameisterin Del Ponte ging. Die Tessinerin wurde als Fünfte in 10,97 gestoppt, ihrer zweitbesten Zeit je. Kambundji büsste gegenüber dem Halbfinal noch drei Hundertstel ein und blieb in 10,99 zum vierten Mal unter der 11-Sekunden-Marke.

Abo So schnell sprinteten sie noch nie Und jetzt? Kommt es jetzt zum Schweizer Duell an der Weltspitze? Neben all den Schweizer Medaillen wird auch dieses Rennen einer der Höhepunkte der speziellen Spiele von Tokio bleiben. Nie zuvor hatte sich eine Sprinterin für den 100-m-Olympiafinal zu qualifizieren vermocht, nun waren es sogar zwei gewesen. Es war eine magische Nacht für die Schweizer Leichtathletik im Nationalstadion, auch wenn nur die wenigsten der 60’000 Zuschauerplätze besetzt waren. «Ich bin stolz, dass ich es in den Final geschafft habe. Es war schon länger ein Ziel, es in einen Welt-Final zu schaffen. Jetzt habe ich das erreicht und sogar noch zusammen mit Ajla», freute sich Kambundji direkt nach dem Rennen beim SRF-Interview. Sie habe aber gehofft, sich im Final noch mehr steigern zu können. «Man will immer mehr, wenn man weiss, dass man mehr kann», sagte die Bernerin. Trotzdem sei sie zufrieden. Die Staffel kann kommen Mit zwei solch schnellen Athletinnen ist die Ausgangslage der 4x100-m-Staffel natürlich eine noch verheissungsvollere als bisher: Am Freitag steht der Final an – an der WM 2019 in Doha sprinteten die Schweizerinnen auf Rang 4, zwei Jahre zuvor in London auf Rang 5. Gut möglich, dass es in Tokio zum Coup reicht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.