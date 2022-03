Tempo 30 in Bachenbülach – Dem Abstimmungskampf fehlt noch die Abstimmung Ob Bachenbülach über flächendeckend Tempo 30 abstimmt, ist noch offen. Doch schon jetzt verteilt ein Alt-Gemeinderat Flugblätter mit «ergänzenden Infos» gegen das Vorhaben. Florian Schaer

Tempo 30 beschäftigt in Bachenbülach die Leute. Daher wird sich der Gemeinderat wohl nicht dagegen aussprechen, darüber abstimmen zu lassen. Bild: Manu Friederich (Archiv)

Noch bis am 3. April ist die Bachenbülacher Bevölkerung angehalten, ihre Meinung zu flächendeckend Tempo 30 zu äussern. Erst danach will der Gemeinderat beschliessen, ob er eine Gemeindeversammlung darüber abstimmen lässt. Nachdem das Dorf das Vorhaben zuletzt 2005 abgelehnt hatte, verlangte der Elternrat letztes Jahr mit 221 Unterschriften einen neuen Anlauf. Anfang Februar orientierte die Gemeinde dazu an einem Infoabend. Die Sicht des Gemeinderats: flächendeckend oder gar nicht.