Eishockey: Auftaktsieg in der MSL – Dem EHC Bülach gelingt der Start Im Heimspiel zum Auftakt der neuen Saison in der MSL besiegen die Eisbären die neuformierten Düdingen Bulls 4:1.. Jean-Michel Thomet

Robin Ganz zeigt sich pünktlich zum Saisonstart treffsicher: Der Bülacher Flügel steuert gleich drei Treffer zum 4:1 über Düdingen bei. Archivfoto: Christian Merz

Die Düdingen Bulls standen bereits als Absteiger aus der dritthöchsten Liga fest, als die vergangene Saison am 12. März wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen – und nicht gewertet – wurde. Die Verantwortlichen der Freiburger nahmen den unverhofften Ligaerhalt zum Anlass, ihr Kader auf die neue Spielzeit hin mächtig umzubauen und mit Manfred Reinhard einen bekannten und routinierten Headcoach zu verpflichten. Die Testspiel-Resultate stimmten ebenfalls und liessen aufhorchen. So waren die Bülacher gewarnt – umso mehr, als sie gegen die Bulls schon in den vergangenen drei Saisons, seit beide Equipen in derselben Liga spielen, mit einer Ausnahme stets als Verlierer vom Eis gegangen waren.