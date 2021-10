Ballett-Premiere am Opernhaus – Dem Himmel so nah Das Opernhausballett eröffnete die neue Spielzeit mit drei umjubelten Choreografien, zwei davon als Schweizer Erstaufführungen. Nina Scheu

Eine Sinfonie aus Bewegung und Licht: Crystal Pites Choreografie «Angels’ Atlas». Foto: Carlos Quezada

Was lange währt ... Crystal Pites «Angels’ Atlas» hätte schon 2020 auf dem Spielplan des Ballett Zürich stehen sollen, doch die Premiere (und europäische Uraufführung) des in Koproduktion mit dem National Ballet of Canada entstandenen Stücks musste aufgrund der Pandemie verschoben werden.

Das Warten hat sich gelohnt. «Angels’ Atlas» gleicht einer Sinfonie aus Bewegung und Licht. Die kanadische Choreografin erforscht darin nichts weniger als die Zwischenbereiche von Sein und Nichtsein, Chaos und Struktur, Wissen und Unkenntnis – wie in einem Tanz des Unendlichen. Als Kind habe sie eine Art schwindelerregender Schauer ergriffen, wenn ihr Vater und ihr Onkel vom Universum erzählt hätten, «als würde ich in die unermesslichen Weiten des Kosmos hineingesogen», erzählt Pite im Programmheft.