Weniger Familienbesuche – Dem Samichlaus stehen immer weniger Türen offen 2020 musste der Samichlaus wegen der Pandemie pausieren, 2021 war sein Besuch nicht überall erlaubt. Und heuer wollen ihn viele Familien nicht in den eigenen vier Wänden. Alexander Lanner

In diesem Jahr wird es für den Samichlaus merklich weniger Familienbesuche geben. Foto: Urs Jaudas

Die St.-Nikolaus-Gesellschaften haben wieder Hochsaison. Auf fast jedem Weihnachtsmarkt in der Region sind auch Samichlaus und Schmutzli zu Besuch. Auch bei den Familien schaut der Mann mit dem weissen Bart dieses Jahr wieder vorbei. Das war in den Vorjahren anders: Denn während 2020 fast alle Chlausgesellschaften wegen der Corona-Pandemie sämtliche Aktivitäten abgesagt haben, waren sie im letzten Jahr zwar erlaubt. Vor Jahresfrist gingen die St.-Nikolaus-Gesellschaften jedoch sehr unterschiedlich mit den Familienbesuchen um. Die einen erlaubten Hausbesuche ohne Einschränkungen, bei anderen waren diese nur im Freien – also im Garten oder auf dem Balkon – gestattet. Wiederum andere verzichteten zwar auf Hausbesuche, drehten dafür jedoch den Spiess um: Die Kinder mussten selber zum Samichlaus gehen.