In Adlikon bei Regensdorf – Dem Stall droht der Abbruch, dem Besitzer der Geldverlust Findet nicht noch jemand in allerletzter Sekunde die uralte Baubewilligung für den Stall, müssen die vier Tiere der Pferdeanlage im «Lachen» in Adlikon raus. Beatrix Bächtold

Christoph Würsten hat Post vom Kanton erhalten, weil er eine uralte Baubewilligung nicht mehr auffindbar ist. Foto: Raisa Durandi

Noch weidet das Samichlaus-Eseli Caracho auf der Wiese am Schwenkelberg. Viele Jahre brachte es den Kindern Nüsse, Mandarinen und Süsses. Dieses Jahr, so sagt sein Herrchen Christoph Würsten, werde das sonst so gutmütige Grautier wohl das erste Mal in seiner neunjährigen Karriere die Rute einpacken. Aber nicht für die Kinder. Und auch nicht für die Gemeinde, den Kanton oder die Erbengemeinschaft, von der sein Herrchen das 3000 Quadratmeter grosse Grundstück in der Landwirtschaftszone pachtete. Sondern für die Zuständigen bei seiner Rechtsschutzversicherung. «Die liessen mich auch noch hängen», sagt der frustrierte Mann. Denn: Baurechtsangelegenheiten sind von den Leistungen ausgeschlossen.