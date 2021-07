Dällikon für Testanlage noch im Rennen - Dem Ziel vom grünen Fliegen einen Schritt näher

Abo Klimafreundlich fliegen Testanlage für CO₂-neutralen Treibstoff in Dällikon geplant

Der Treibstoff der Zukunft wird möglicherweise in einer Testanlage in Dällikon hergestellt. Geplant ist ein Feld von Spiegeln um einen Solarreaktor, in dem Sonnenlicht, Luft und Wasser zu Kerosin verarbeitet werden.