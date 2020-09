Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Gewerkschaften wehren sich – Demo gegen Lohndumping am Flughafen Zürich Die Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände im Luftverkehr wollen Sparmassnahmen auf Kosten der Arbeitnehmer nicht in Kauf nehmen. Astrit Abazi

Mit einer Protestaktion am Flughafen Zürich haben Arbeitnehmer im Luftverkehr gegen die drohenden Lohnkürzungen demonstriert. Wie der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) im Luftverkehr schreibt, will man keine Lohnkürzungen und einen tiefgreifenden Sozialabbau, der über die Corona-Krise hinausgeht, in Kauf nehmen. Bei Swissport Zürich werde beispielsweise eine Lohnsenkung von 15 Prozent gefordert. Auch andere Unternehmen verhandeln Lohn- und Kostensenkungen.

Rund 190’000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt mit der Luftfahrtindustrie zusammen. Diese seien für den reibungslosen und sicheren Betrieb des Luftverkehrs unabdingbar. Mit der Protestaktion will man die Arbeitgeber im Luftverkehr zu einem konstruktiven und transparenten Dialog auffordern, damit die coronabedingte Krise sozialverträglich überstanden werden kann.