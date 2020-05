Parlament Bülach und Corona – Demokratie auf Distanz und mit Desinfektion An seiner ersten Sitzung nach dem Lockdown wählt das Bülacher Parlament sein neues Präsidium. Dabei wird einiges anders sein als sonst. Daniela Schenker

Das Bülacher Parlament trifft sich ausnahmsweise in der Stadthalle.

Foto: Archiv

Es ist ein Schritt zurück in den politischen Alltag. Am 25. Mai wird das Bülacher Parlament nach einer elfwöchigen Pause erstmals wieder zusammenkommen. Dabei wird auch das Ratspräsidium neu besetzt. Als Anwärter auf das Amt des höchsten Bülachers steht Stephan Blättler (SVP) in den Startlöchern. Bei seiner Wahl würde er Claudia Forni (Grüne) turnusgemäss nach einem Jahr ablösen. Zweite Vizepräsidentin ist derzeit Yvonne Waldboth (SP). Aufgrund der Corona-Situation findet die Sitzung erstmals unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die 26 Ratsmitglieder aus acht Parteien und die beiden Parteilosen kommen zudem nicht wie gewohnt im Reformierten Kirchgemeindehaus, sondern in der grösseren Stadthalle zusammen.