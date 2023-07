Putsch in Niger – Demonstranten skandieren «Russland, Russland» Das Militär hat die gewählte Regierung gestürzt, der Chef der Söldnergruppe Wagner ist erfreut. Wird sich das Land nun Moskau zuwenden? Paul Munzinger aus Kapstadt

Schon wieder ein Putsch: Szene in Niamey (27. Juli). Foto: Abdou Sidikou Issa (AFP)

Wie viele Militärputsche er in Niger schon miterlebt hat? Bétou Bizo, 48 Jahre alt, muss kurz nachdenken, durchs Telefon hört man ihn Namen und Zahlen murmeln. «Vier», sagt er dann. «Das gestern war mein vierter.» Doch man gewöhne sich nie daran. Zumal der Putsch am Mittwoch, der das Ende der Regierung des demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum bedeutete, sich nicht angekündigt habe. «Es gab keine Anzeichen, dass so etwas passieren würde.»