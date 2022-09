Klimastreik – Demonstrieren auf zwei Rädern Eine fussgänger- und velofreundlichere Stadt und eine sofortige Verkehrswende in der

Schweiz forderten rund 30 Teilnehmende einer Velodemo in Bülach.

Beim Halt vor dem Sonnenhof liess sich aus den Blicken der Passantinnen und Passanten von Zustimmung bis Unverständnis alles lesen. Foto: PD

Am Samstag, 17. September, besammelte sich eine bunte und fröhliche Menge vor dem Hertilabor für die erste Velodemo in Bülach. Punkt 12 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung. Trotz der überschaubaren Anzahl Teilnehmenden war der Demonstrationszug nicht zu übersehen, nicht zuletzt dank der Begleitung durch die Stadtpolizei. Musik, Klingeln, Pfeifen und Megaphonsirenen liessen die Passantinnen und Passanten aufblicken. Spätestens beim ersten kurzen Sitzstreik auf der Bahnhofstrasse musste der Auto- und Busverkehr innehalten. «Wäm sis Bülach?» «Oises Bülach!» und «Wäm sini Strasse?» «Oisi Strasse» wurde gerufen, um eine füssgänger- und velofreundlichere Stadt und eine sofortige Verkehrswende zu fordern.

Symbolischer Sitzstreik vor dem Stadthaus

Der nächste Sitzstreik vor dem Stadthaus war zwar an diesem grauen Samstagmittag wenig beachtet, dafür von symbolischer Bedeutung: «System change not climate change!» wurde lautstark gerufen. Bei der Fahrt durch Bülach Süd erregte die Demonstration im üblichen Wochenend-Shopping-Verkehr deutlich mehr Aufmerksamkeit.

Es braucht noch viel Veränderung

Die Fahrt endete beim Sonnenhof, wo Paula Mussio, eine 15-jährige Schülerin der Kantonsschule Zürcher Unterland, alle nochmals begrüsste und verdankte. Warum sie von der vor über zwei Jahren verkündeten Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzeptes der Stadt Bülach noch immer keine Veränderung bemerke? Warum die Politik bei der Pandemie, der Energiekrise und dem Kauf von Kampfjets schnelle Lösungen parat habe, sich aber mitten in der Klimakrise so viel Zeit lasse? Fragen, die die Teenagerin sichtlich bewegten. Marcel Hänggi, Mitinitiant der Gletscherinitiative, knüpfte mit der Feststellung an, dass die Annahme des Gegenvorschlages ein Schritt in die richtige Richtung sei. Um rechtzeitig eine Netto-Null-Gesellschaft zu erreichen, brauche es aber noch mehr Veränderung. Nicht zuletzt in der Mobilität, sei doch der motorisierte Personenverkehr für fast einen Drittel der inländischen Treibhausemissionen verantwortlich.

red

