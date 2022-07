Bedrohter Lebensraum – Den arktischen Walen wird es zu warm Verschiedene Walarten wurden mit Miniapparaten ausgerüstet. Die resultierenden Bewegungsdaten verglichen mit Klimamodellen verraten uns Düsteres über die Zukunft dieser Tiere. Roland Knauer

Bleiben ihrem Stammort normalerweise treu: Belugas. Foto: Getty Images

Spritzt vor den Küsten Grönlands eine Fontäne aus Wassertropfen aus den Wellen, bläst dort gerade ein Wal verbrauchte Luft nach oben und zieht sich danach eine kräftige Brise frischen Sauerstoff in die Lungen. Die riesigen und oft uralten Grönlandwale, die Narwale mit ihren markanten Stosszähnen und die Weisswale mit ihrer auffallend hellen Haut sind perfekt an das Leben in den eisigen Gewässern des hohen Nordens angepasst.