Entschädigung für Endlager – Den Atommüll vor der Nase und dafür das Geld in der Kasse 800 Millionen Franken könnten dereinst verteilt werden. Wofür es Bares gibt, warum enteignete Bauern den dreifachen Schätzpreis erhalten und wie Deutschland vom Topf profitiert. Stefan Häne

Eingriff in die Landschaft: Nagra-Bohrplatz für Sondierbohrungen nördlich von Stadel, aufgenommen im Februar 2021. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Noch ist das Tiefenlager für radioaktiven Abfall in Stadel ZH erst ein Projekt. Doch bereits zeichnet sich ein Streit ums Geld ab. Die Standortregion soll eine finanzielle Abgeltung für «ihren Beitrag zur Lösung einer nationalen Aufgabe» erhalten. So steht es in einem Dokument aus dem Jahr 2017. Unterzeichnet haben diesen «Leitfaden» unter anderem der Bund, Alpiq und Axpo sowie mehrere Kantone und Regionalkonferenzen, darunter jene von Nördlich Lägern.