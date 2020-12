Den Arm hinhalten, alles andere ist Egoismus: Bei den Impfungen muss die Schweiz entschlossen zu Werke gehen. Im Bild die erste Covid-19-Impfung der Schweiz am Mittwoch, 23. Dezember 2020. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Normalerweise geht es uns nicht viel an, was in England vor sich geht. Die globalen Trends werden von den USA vorgegeben, China fabriziert, was wir konsumieren, und wirtschaftlich entscheidet sich in Deutschland, wie es uns geht. Nicht so diese Woche. Mit der neuesten Virusmutation sandten uns die Briten eine gefährlich neue Variante von Corona über den Kanal – mit der erfolgreich gestarteten Impfkampagne ein Hoffnungszeichen.

Hoffnung gibt auch der in letzter Sekunde abgeschlossene Brexit-Deal. Das wirtschaftliche Chaos, zu dem es sonst gekommen wäre, hätte auch uns betroffen. Wir können von den Briten zudem lernen, dass es möglich ist, mit Brüssel Verträge auszuhandeln, ohne gleich die Souveränität aufzugeben und uns den europäischen Gerichten zu unterstellen.