Abo Künstlerisches Gestalten in Steinmaur Aus leeren Räumen wird ein neues Atelier mit Workshops für alle

Was tun mit Räumen, für die sich kein Mieter finden lässt? Nutzen, fanden vier Künstlerinnen und Künstler in Steinmaur. Jetzt bieten sie Kurse und Workshops für Kinder und Erwachsene an: Das Atelier «FormVier» eröffnet am 22. Juli 2020.