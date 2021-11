Sozialhilfe und Wohnen – Den Gemeinden gehen die günstigen Wohnungen aus Es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu finden. Darunter leiden besonders ältere Personen und Sozialhilfebeziehende. Astrit Abazi

Vielerorts werden alte Liegenschaften abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Das treibt den Preis oft hoch. Foto: Sibylle Meier (Archiv)

Die Sozialabteilungen der Gemeinden stehen vor einem grossen Problem: Es wird immer schwieriger, günstige Wohnungen für Sozialhilfebeziehende zu finden. Dies sieht man besonders gut am Beispiel Regensdorf: Bei rund 18’000 Einwohnerinnen und Einwohnern hatte die Gemeinde im letzten Jahr 554 Sozialhilfefälle (total 940 Personen). Jetzt sind Grossprojekte geplant wie die Überbauung im Stockenhof. Stehen diese, werden 6000 zusätzliche Personen in Regensdorf wohnen. Und damit auch mehr Sozialhilfefälle, die in günstigen Wohnungen untergebracht werden müssen. An der Sozialkonferenz des Bezirks Dielsdorf tauschten sich Fachleute über die Knappheit von erschwinglichem Wohnraum aus. Moderiert wurde der Anlass von FDP-Kantonsrätin Barbara Franzen (Niederweningen).