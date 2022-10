Kein Geld bei Wertverlust – Den Hausbesitzern rund ums Tiefenlager bleibt nur der Frust Hauseigentümer aus der Region befürchten, dass ihre Immobilien durch den Bau des Tiefenlagers an Wert verlieren werden. Mit Geld können sie aber nicht rechnen. Astrit Abazi

Noch ist nicht klar, ob Immobilien an Wert verlieren werden. Foto: Balz Murer

Es ist ein Schock für Hauseigentümer im Unterland: Verliert ein Haus aufgrund des Tiefenlagers an Wert, wird die Besitzerin oder der Besitzer nicht entschädigt. Geld bekommt nur, wer enteignet wird oder wenn ein direkter Schaden an der Immobilie entsteht. Hauseigentümer aus der Region hatten gehofft, dass die in Aussicht gestellten Abgeltungen auch ihnen zugutekommen, beispielsweise um allfällige Wertverluste zu kompensieren. Bund und Kanton hatten letzte Woche allerdings erläutert, dass dies nicht der Fall sei. Das Geld geht direkt an die Gemeinden und soll in die Region investiert werden.