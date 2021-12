Eishockey: Kloten empfängt GCK Lions – Den Junglöwen den nächsten Zahn ziehen Der EHC will seiner Favoritenrolle gegen das ZSC-Farmteam auch im ersten Heimspiel gerecht werden. Ob die Fans mit 3G oder 2G ins Stadion dürfen, wird am Dienstagmittag kommuniziert. Dominic Duss

Die GCK Lions wieder ausbremsen: Das will Captain Simon Kindschi – hier im Duell mit Xeno Büsser vom ZSC-Farmteam – mit seiner Mannschaft am Dienstagabend in der Stimo-Arena. Foto: Sabine Rock

Auf die ärgerliche 4:5-Niederlage nach Penaltyschiessen am ersten Advent in Langenthal konnten die Klotener gut reagieren. Sie zeigten zuletzt zwei starke Auftritte. In La Chaux-de-Fonds siegte der EHC am Dienstag nach 1:3-Rückstand 6:3. Und auch am zweiten Advent wurden in Visp keine Geschenke verteilt. Auf Provokationen der Walliser liessen sich die Unterländer nicht ein und gewannen 6:2. Zwölf Tore erzielten sie in zwei Partien.

Nach den drei Gastspielen tritt Kloten nun wieder daheim an. Erstmals in dieser Saison kommen die GCK Lions in die Stimo-Arena. Auf der KEK in Küsnacht wurde das ZSC-Farmteam zweimal deutlich geschlagen. Nur drei Gegentreffer kassierte der EHC und schoss 15 Tore. Im zweiten Duell verpasste er mit 9:1 ein «Stängeli» knapp.