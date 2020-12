Kinderbetreuung in den Gemeinden – Den Kitas und Horten fehlt das Fachpersonal Im Kanton Zürich werden 43 Prozent der Kleinkinder in einer Kita betreut, und fast jedes dritte Schulkind besucht einen Hort. Das zeigt ein Bericht der Bildungsdirektion, der auch Mängel feststellt. Anna Six

Kinder, Kinder: Die Anzahl Krippenplätze in den Zürcher Gemeinden unterscheidet sich stark. Archivfoto: Susanne Keller

Im Kanton Zürich öffnet sich ein Stadt-Land-Graben, was das Angebot an Kita-Plätzen angeht. In der Stadt Zürich, am rechten und am linken Zürichseeufer sowie in Winterthur stehen am meisten Betreuungsplätze für kleine Kinder zur Verfügung. Am wenigsten sind es in den peripheren Gemeinden im Oberland, im Unterland und im Weinland. Ein Drittel aller Zürcher Gemeinden hat gar keine Kita, in anderen kommen auf 100 Kinder über 30 Plätze.

Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Bildungsdirektion hervor. Der Kanton Zürich hat erstmals in diesem Umfang Daten zur familien- und schulergänzenden Betreuung erhoben (vgl. Box). Demnach besuchen 43 Prozent der Kinder unter vier Jahren eine Kindertagesstätte (Kita), die meisten an zwei oder drei Tagen pro Woche. In Kindergarten und Primarschule wird jedes dritte Kind über Mittag oder zu Randzeiten in einem Hort oder einer Tagesschule betreut.