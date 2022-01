Bürgerkrieg in Myanmar – Den Mördern auf der Spur Ende Oktober brennt im Norden Myanmars eine Kleinstadt. Wer ist dafür verantwortlich? Wie Satellitenbilder helfen, den Bürgerkrieg im Land einzuordnen. David Pfeifer

Am 29. Oktober brannte es dann zum ersten Mal in Thantlang. Von diesem Feuer kursieren zahlreiche Bilder und Videos in den Sozialen Medien. Auch ein Bild der Fotoagentur AFP dokumentierte das Ausmass der Brände. Foto: Stringer / AFP

Auch über Weihnachten hat der Tod keine Pause gemacht in Myanmar. Wieder starben Zivilisten. Mehr als 30 Menschen, unter ihnen Frauen und Kinder, wurden in der Nähe des Ortes Mo So im Kayah State im Osten des Landes von Soldaten der Junta getötet und in ihren Fahrzeugen verbrannt. Fotos, die über soziale Netzwerke aus dem Land gelangten, zeigen die Verwüstung, Satellitenbilder belegen den Vorgang. Zeugen berichten, dass es zu Schiessereien zwischen Soldaten und Milizen gekommen sei.

Unter den Getöteten waren auch zwei Angehörige der Hilfsorganisation «Save The Children», wie die Organisation bestätigt. Häufig gibt es aber keine belastbaren Belege für solche Gräueltaten, seitdem der Bürgerkrieg in Myanmar wieder voll entbrannt ist. Seit Wochen wird aus allen Teilen des Landes von Kämpfen zwischen dem Militär Myanmars und den sogenannten «Ethnic Armed Organisations» (EAO) in den Bundesstaaten berichtet, die immer weitgehend selbständig geblieben sind, weil sie den Generälen nie getraut haben.