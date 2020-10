Basketball: 1. Liga der Frauen – Den Regensdorf Raptors soll die Fitness den Erfolg bringen Die Regensdorferinnen wollen sich in der 1. Liga im vorderen Drittel der Tabelle klassieren.

Die Zahl der Basketballerinnen ist knapp – ihre Laufbereitschaft dafür umso grösser. Stefan Kleiser

Co-Captain Franziska Raff (rechts) und ihre Mitspielerinnen von den Raptors Regensdorf wollen Tatjana Jurkovic (am Ball) und Opfikon in der neuen Saison nicht mehr hinterherlaufen. sondern den Lokalrivalinnen enteilen. Foto: Heinz Diener

«Natürlich spielen wir, um zu gewinnen», erklärt Will Adams. Viel wichtiger ist dem Trainer der Regensdorfer Basketballerinnen jedoch, «dass wir den Prozess, den wir angestossen haben, in Bewegung halten können». In der vergangenen Saison ermutigte Adams seine Spielerinnen zu variablerem Angreifen. Sie sollten verschiedene Positionen besetzen und so als Equipe für die Gegnerinnen unberechenbar werden. Nur: In der zweiten Hälfte der 1.-Liga-Saison blieben die positiven Ergebnisse aus.

«Es gibt aber unterschiedliche Formen von Niederlagen», kommentiert Co-Captain Franziska Raff die verlorenen fünf letzten Begegnungen vor dem Coronavirus-bedingten Abbruch der Saison. «Wir haben sehr wohl gemerkt, dass sich etwas entwickelt hat.» Das macht die routinierte Centerspielerin daran fest, dass sich das Team mehr freie Würfe erarbeiten konnte. «Es fühlt sich sehr gut an, wenn du Lösungen findest gegen alle Gegner», erzählt Raff. «Das System hat zu greifen begonnen. Nur hatten wir noch keine gute Trefferquote.»