Neue Ladestation in Wallisellen – Den Tesla beim Glattzentrum tanken Beim Glattzentrum in Wallisellen ist eine neue Tesla-Schnellladestation in Planung. 5 Supercharger- sowie 20 weitere Ladeplätze sollen dort gebaut werden. Martina Macias

So wie an der Tesla-Schnellladestation in Kemptthal könnte es bald auch beim Glattzentrum in Wallisellen aussehen. Foto: mac

Die E-Mobilität ist auf dem Vormarsch. Auch Tesla reagiert auf die grosse Nachfrage nach Ladestationen und baut sein Angebot aus. So sollen Besitzerinnen und Besitzer eines Tesla-Autos bald auch beim Glattzentrum in Wallisellen tanken können. Dort möchte der kalifornische Elektroautomobilhersteller eine Trafostation und anschliessend eine Tankstelle mit 5 Supercharger- und 20 Ladestationen auf dem bestehenden Parkplatz an der Neugutstrasse 62a bauen. Der Bauplan liegt derzeit öffentlich aus. Aus den Bauunterlagen geht nicht hervor, wie hoch die Kosten sind oder wann mit dem Bau gestartet werden soll. Fest steht hingegen, dass mit dem Bauvorhaben in Wallisellen bereits die zweite Supercharger-Station im Unterland umgesetzt werden soll. In Dietlikon am Erlenweg 1 gibt es bereits eine Tankstelle mit 8 Schnellladeplätzen. Beide Unterländer Standorte gehören zu den kleineren Tesla-Schnellladestationen in der Schweiz und sind nicht vergleichbar mit der grössten in Dietikon mit 24 Plätzen.