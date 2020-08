Missachtung demokratischer Normen – Den Vereinigten Staaten droht die Unregierbarkeit Mitten in der Krise geht nichts mehr in Washington – Demokraten und Republikaner kommen dem Gegner keinen Schritt mehr entgegen, lieber zerfleischen sie sich im Kampf um die Macht. Meinung Martin Kilian

Präsident Donald Trump treibt skrupellos immer mehr Keile in die bereits tief gespaltene Gesellschaft. Bild: Keystone

Millionen Arbeitslose erhalten kein Geld mehr aus Washington, säumigen Mietern und Hausbesitzern drohen Zwangsräumungen, Kommunen und Bundesstaaten fehlt das Geld: Mitten in der schlimmsten Pandemie seit der Spanischen Grippe 1918 und der bedrohlichsten Wirtschaftskrise seit der Grossen Depression vor nahezu einem Jahrhundert läuft nichts mehr in Washington. Seit Tagen verhandeln das Weisse Haus und die Demokraten ergebnislos über Hilfspakete, auch am Montag war aber keine Einigung in Sicht.