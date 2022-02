Verrückter Slalom-Winter – 30 Kandidaten für eine Olympiamedaille

Olympische Spiele in Peking: Slalom der Männer – 30 Kandidaten für eine Olympiamedaille 6 Slaloms, 6 verschiedene Sieger, Rekord-Aufholjagden, Ski-Exoten, die punkten – nirgends ist der Winter spannender als im Stangenwald. Philipp Rindlisbacher René Hauri

Feuriger Norweger: Lucas Braathen ist eine der grossen Figuren des abenteuerlichen Slalom-Winters. Foto: Imago

Es dürfte ein mieses Geschäft werden für die Wettanbieter. Kaum jemand dürfte es wagen, auf den Sieger oder die Podestfahrer im Slalom zu setzen. Derart ausgeglichen sind die Rennen in diesem Winter. Es kommen 20 wenn nicht 30 Athleten infrage für den Sieg, Nervenkitzel ist also garantiert in der Nacht auf Mittwoch.

Dichtestress – pokern geht nicht

Es hat in diesem Winter Frauen-Slaloms gegeben, bei denen ein Rückstand von 3,31 respektive 4,47 Sekunden reichte, um es in den zweiten Lauf zu schaffen. Im Slalom von Adelboden wäre ein Fahrer mit diesen Abständen Drittletzter respektive gar Letzter geworden.