Klimawandel und neue Gifte – Den Zürcher Gewässern geht es besser, den Fischen nicht Flüsse und Seen im Kanton Zürich sind sehr viel sauberer geworden. Trotzdem sind die Fischbestände in den Flüssen regelrecht eingebrochen. Liliane Minor

Der Mensch schwimmt gern im warmen Wasser, die Fische weniger: Baudirektor Martin Neukom über den Zustand der Zürcher Gewässer. Foto: Silas Zindel

Es ist frustrierend. Eigentlich hat Baudirektor Martin Neukom (Grüne) vor den Medien eine gute Botschaft zu verkünden: Den Gewässern im Kanton Zürich geht es deutlich besser als früher. «Wir sind, was den Gewässerschutz angeht, in der Schweiz wirklich ganz vorn.» Das zeigt der am Mittwoch publizierte Bericht «Wasser und Gewässer 2022».